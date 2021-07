Tuues veidi äärmusliku võrdluse – kui võõras naine puudutab meesterahva torsot, siis ei käsitle me seda seksuaalse teona, kuid kui mees asetaks käe võõra naisterahva rinnale, siis järgneks sellele suure tõenäosusega meelepaha (ahistamine!). Selline reaktsioon on mõistetav, sest me käsitleme mehi ja naisi (õigustatult) erinevalt.