Näitleja sattus liiklusõnnetusse, "Põrguvürsti pitsballi" esietendus lükkub edasi

„Põrguvürsti pitsball” on lugu unistustele järgnemisest ning sellest kümnest sekundist, kui inimene otsustab täielikult muuta oma seni kulgenud elu. Teksti on kirjutanud lavastaja-dramaturg Jaanika Juhanson, kasutatud on kirjanik Paavo Matsini kirjutatud monolooge ja Päär Pärensoni laulutekste. Lavastuskunstnik on Johannes Valdma, kostüümikunstnik Kätlin Haak, valguskunstnik Sander Aleks Paavo, videokujunduse teeb Taavi Varm ja muusikalise kujunduse Remi Prual. „Põrguvürsti pitsball” on lavastaja Jaanika Juhansoni pandeemia ajal loodud väiketeatri Ruum Raam Ring teine lavastus (esimene oli Veronika Kivisilla tekstidel loodud „Kuni armastus peale tuleb” Kirjanike Majas).