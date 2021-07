MAKSUDEBATT | Keit Pentus-Rosimannus kriitikutele: kas olete valmis 45%-seks sotsiaalmaksuks? Mina küll mitte

Probleemi ilmestamiseks piisab kui teha mõned jämedakoelised arvutused. Kui meil on mõnekümne aasta pärast 100 000 inimest tööturul vähem, kes makse maksavad, ja pensionäre vastavalt rohkem, siis eeldades, et maksusüsteemis ja rahastamismudelis tiksub kõik samamoodi edasi, tervishoiu rahastamise osakaal ning palga ja pensioni tänane suhe püsivad ka tulevikus, tooks see kaasa surve sotsiaalmaksu tõstmisele allesjäänud töötajatele tänaselt 33%lt ligikaudu 45%-le. Olete valmis?

Mina küll mitte ja arvan, et peaksime siiski aegsasti otsima alternatiive, kuidas meil on võimalik nii majanduskasvule tuge, erarahale võimalust andes (viitan näiteks ettepanekule üle vaadata summa, mida tööandjad saavad erisoodustusmaksuta tervisekindlustusse investeerida) kui maksuraha eest ülalpeetavat süsteemi ennast efektiivsemaks muutes tulevikuks paremini valmistuda.