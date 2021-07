Teine teadusnõukoja liige - statistik Krista Fischer - on eelnevalt märkinud, et "üldine olukord on hakanud muret tegema". Millise hinnangu annaks hetkesele nakatumisstatistikale aga Andres Merits?

"Ebamäärasust on väga palju," nentis viroloog praeguse kohta. "Praegu ma ei saa muud infot kui seda, mis Eesti pressist tuleb. Näen seda pilti, mida kõik teisedki. Hägusus kiusab ka meid."

Homne briifing Terviseametiga peakski pilti väheke selgemaks lööma - siis saaks teadusnõukoda teada, millised numbrid peituvad tasapisi kasvava nakatumisstatistika sees. Sellele järgnevalt asutakse kambakesi infot lahti mõtestama.