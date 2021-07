Kristjan Lepik: minu vanaisa, Ülo Lepik – 100. Temas põimuvad kõrgeim tase nii teaduses kui ka inimlikkuses

Ehk mingi väikse jupi sain sellest tagasi anda. Nimelt oli vanaisal mure - ta mängib internetis teiste vastu bridži ja ta ei saanud oma internetipangaga mingil põhjusel makset teostatud, et osta tokeneid turniiril osalemiseks. Viimati Tartus käies sain tal selle korda aidata ja turniiril osalemine sai juhtuda. Aga tema MacBooki taga istudes ja sellega tegeledes oli ikka veidi kosmosetunne, et üks 99-aastane sellist elu elab.

See oli nii põnev, et võttis une ära. Siis mulle meenubki moment, kus võisin olla ehk 11-12 aastane, vanaisa proges midagi oma MatLabis ja mina istusin tema kõrval, oodates millal ta lõpetab, et saaks oma korvpallimängu mängida. Ehk 2-3 tundi. Vanaema tõi mõlemale raske töö tegijale vahepeal võileibu. Raske on kujutada midagi tüütumat, kui lahendad mingit keerulist probleemi ja keegi istub kannatamatult ja sihitult su kõrval. Aga vanaisal on oma loogikasüsteemid ja see olukord ei läinud nendega konflikti.

Vanaisa puhul on üks kinnistunumaid visuaale huvitaval kombel selja tagant – tema oma töölaua taga istumas. Laud on kaetud rohkete paberite ja raamatutega, vanaisa kas lugemas või kirjutamas. Ta on kergelt laua kohale kummardunud ning toimetab väga süvenenult millegi kallal. Sellest olekust ja hoiakust võib tajuda nii põnevust, intensiivsust kui ka teatavat lustlikkust, mängulisust. See töölaud oli omakorda magnet, mis tõmbas teda: sageli istus ta seal ka nädalavahetustel. Teadlase töö ei saagi olla vist kellast kellani, aju otsib ka muude toimetuste taustal võimalusi mõne olulise probleemi lahendamiseks.

Vanaisa on ametilt Teadlane. Seda just suure tähega, sest see ei ole olnud kunagi tema jaoks töö, vaid pigem kutsumus, üks elu erilisim osa.

2.

Loogikasüsteemidest rääkides - üks põhimõte vanaisal on olnud see, et ühte distsipliini ei tohi kinni jääda. Inimene/teadlane peaks oma valdkonda iga 12 aasta järel vahetama.

1980-ndate alguses tegi ta pöörde lainikute uurimisele, olles sel ajal maailmas üks esimesi, kes seda süvendatult uuris. Olles teeninud Saksa sõjaväes II Maailmasõja ajal ning keeldudes astumast kommunistlikkusse parteisse, olid tema võimalused reisimiseks ja rahvusvaheliseks koostööks Nõukogude Liidu ajal üsna piiratud, kuid see ei takistanud tal sel teemal süviti minemast.

Töö raamatuga hoidis igapäevaselt tema aju rakkes ja see tõmbas kogu keha käima - tervis ka paranes.

Ning 1990-ndatel oli aeg järgmiseks pöördeks (75-aastaselt!). Puutudes Ameerikas kokku kaoseteooriaga, otsusta ta seda uurima hakata. Hiljem avaldades sellest koos akadeemik Jüri Engelbrechtiga esimese raamatu eesti keeles. Milline erakordne mitmekesisus uurimisteemades.

Kui vanaisa oli 90. eluaasta piirile jõudnud, siis oli tunda, et tervis hakkab halvenema. Ta ei ole kunagi olnud kurtja ja ütles, et tal on umbes 10 tervisehäda, mis kõik on kontrolli all, kuid “eks minu generatsioon on mõeldud elama ehk ligikaudu 75-aastaseks”. Kuid siis tuli Spingeri teaduskirjastuselt tellimus, et avaldada raamat tema lainikute teooriast.

Esiteks on see kindlasti märgilise tähtsusega, sest tegemist on ühe tähtsama Euroopa teaduskirjastusega. Kuid väga oluline oli ka see, et kogu see paar aastat kestnud protsess aktiviseeris vanaisa tugevalt, töö raamatuga hoidis igapäevaselt aju rakkes ja see tõmbas kogu keha käima - tervis ka paranes.

3.