Kuumal 21. juunil, mil Eesti valmistus tähistama võidupüha ja jaanipäeva, kehtestas Tallinna Linnavalitsus detailplaneeringu, mille tulemusel rajatakse Maarjamäele, Kommunismiohvrite mälestusmärgi kõrvale klubi Levadia jalgpallihall. Seda hoolimata asjaolust, et eelmisel aastal lepiti kokku teisiti.

Juriidiliselt on kõik korrektne. Iseasi on inimeste tunnete arvestamise ja respekteerimisega.

Muidugi pole jalgpallihuvilised – olgu nad noored või vanad - süüdi selles, et asjad on läinud viisil, mil nad on kulgenud.