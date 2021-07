11-aastane tüdruk suri märtsis koroonaviiruse põhjustatud insuldi tagajärjel

Viroloog Andres Merits on öelnud, et karjaimmuunsuse tekkimiseks ja viiruse täielikuks mahasurumiseks tuleks vaktsineerida ka lapsi, sest „Eestis on mitu last surnud COVID-iga, võimalik, et mõni ka COVID-isse”.

Terviseameti igapäevases viirusestatistikas need surmad ei kajastunud. Sellele on aga lihtne selgitus: surma algpõhjus võib muutuda, kui arstil on täiendavaid andmeid, mis laekuvad hiljem.

Nii läks ka selle aasta märtsis, kui 11-aastane tüdruk suri koroonaviiruse tagajärjel Tallinna lastehaiglas. Haigla pediaatriakliiniku juhataja Reet Raukas selgitab surmajuhtumit lähemalt.