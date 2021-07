Lapsevanematel võib tõesti olla lihtsam leida üles telekooli materjalid, aga noored on televisioonist juba kaugenenud. Nende jaoks on loomulikuks keskkonnaks pigem Tiktok, Instagram ja Youtube. Just siin oleks Eestil võimalus teha midagi täiesti uuenduslikku - telekooli asemel riiklikult rahastatud harivad Youtube'i kanalid. Youtube'is istuva sisu peale on meie haridustehnoloogia ettevõtetel võimalik ehitada juba kõiksugu interaktiivseid õppimist toetavaid lahendusi.