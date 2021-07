Elroni uus kord küsida rongis ratta eest raha tekitab pahameelt nii sõitjates kui poliitikutes

Täna hommikul teatas Elron, et ratturid peavad nüüd maksma jalgratta eest pool täispileti hinda. Peale selle kummastas rattureid tõik, et piletit ei saa ette soetada ega seetõttu koha saamises kindel olla. Selle asemel tuleb jaama minna ja loota, et ruumi on nii sinule kui ka su rattale.

Riigikogu jalgrattasõprade toetusrühma liige Mart Võrklaev (Reformierakond) peab otsust arusaamatuks. „Pigem võiksime soosida jalgrattaga sõitmist. Kui probleem on selles, et sul pole teada, palju rattaid rongi tuleb, peaks olema võimalus soetada velole ette tasuta pilet. Raha võtmine tundub mulle liiast,” märkis Võrklaev.

Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo selgitas, et inimesed ei saa paljude rataste tõttu rongis mugavalt liikuda, ei pääse tualetti ega hiljem tagasi oma kohale.