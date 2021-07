PÄEVA TEEMA | Raivo Tamm: jalgpallihalli rajamine Maarjamäele on sama, mis bemariga läbi memoriaali sõita

Olulistest sümbolväärtusest ja mälestuspaikadest ei suudeta Eesti ühiskonnas enam lugu pidada. Kommunismiohvrite memoriaali kohal kõrguva jalgpallihalli rajamine on sama suur sigadus kui BMW-ga kommunismiohvrite memoriaali mälestuskoridoris lõbupildistamise korraldamine.

Esiteks tasub meenutada, et kauaoodatud kommunismiohvrite memoriaaliga said eestlased viimaks mälestuspaiga, kus käia meenutamas küüditamisohvreid, hukkunud vanavanemaid ja kõiki neid, kes jäidki teadmata kadunuks. Memoriaal on oluline ja püha paik.