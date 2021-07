Klassikaline värskekapsasupp maitseb eriti hea suvel, kui kõik komponendid on värskemast värskemad, äsja valmis saanud toitainete- ja maitserikkad noored köögiviljad. Porgand on magus, kapsas erkroheline ja mahlane ning kartul nii õrna koorega, et seda ei olegi vaja eemaldada. Köögiviljad tuleks lisada supile valmimise järjekorras, et ükski ei jääks tooreks ega kõvaks, kuid ei keeks ka liiga pehmeks ega lödiks.