Tehniliselt on praegu kõik valmis selleks, et aktsiisid kaotada ja teemaksuga asendada. See avaks soodsaid võimalusi maapiirkondade inimestele, kes saaksid kütust soetada suisa poole odavamalt, ühtlustaks suurte maanteede koormust ja tooks äkki turistegi keskustest väljapoole.