Mida uut siis Brüsselis meie rahvast esindav keskerakondlane on leidnud? Peale õudusfilmi mitte kõige vähematki, tuntud tühiloosungid on saanud uue vürtsika kastme. Vaatame lähemalt: Yana Toom tuletab meelde ligi 30 aasta tagust põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse parandust, mis kohustas üle minema riigikeelsele haridusele nagu mujal maailmas kombeks. Siiani pole seda tehtud, põhjuseks just Keskerakonna pikaajalised susserdused, ikka oma venekeelsete valijate meelitamiseks Eesti riigi huvide arvel.