Cannes’i ovatsioonid eestlastele. „Kupee nr 6” lõi kuulsal festivalil laineid

Punane vaip, pikad ovatsioonid... Laupäeval Cannes’i filmifestivalil esilinastunud Soome-Eesti-Venemaa-Saksamaa koostööfilm „Kupee nr 6” sai äärmiselt sooja vastuvõtu osaliseks. Eesti-poolne produtsent Riina Sildos sõnab, et kuigi tänavu, peale aastast pausi, ollakse Cannes’is ehk omajagu lahkemad, tekitas see ometi äärmiselt sooja tunde. „Meid ei tahetud üldse saalist välja lasta,” sõnab Sildos.

Esimene kohtumine Andris Feldmanise, Livia Ulmani ja Juho Kuosmaneni vahel oli määrav, et näha, kuidas veregrupid sobivad: kas stsenaristid ja režissöör leiavad ühise keele, kas seda loodavat maailma mõistetakse ühtemoodi. Sünergia leiti pea kohe.

„Kiirelt leidsime Juhoga ühise keele – tõdemuse, et meid huvitavad sarnased asjad.”