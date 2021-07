See, et jalgratta kasutamist piirama hakatakse, on muidugi halb. Üha enam inimesi kasutab jalgratast kodust tööle ja kooli ning tagasi sõiduks. Kui ratturid kasutavad rongi, siis eks tõuseb koos sellega ka rongi kasutajate arv ja mis selles halba on? Ühelt poolt me kutsume inimesi üles rohelised olema ja jalgratast kasutama, teisalt blokeerime neid, see pole loogiline.