Polnud relvi, polnud mehi. Eesti kaitsejõudude taastamist alustati KGB silme all nullist

Üks sümboolne tähis oli kaitsejõudude paraad 24. veebruaril 1992 – esimene, mis korraldati pärast üle poole sajandi pikkust vahet. Kaitseväe üeastaabi toonane juht Ants Laaneots meenutab, et tema poole pöördus Lennart Meri. „Ta ütles, et meil on vaja teha esimene paraad iseseisvas Eestis. Mina vastasin, et meil ei ole vorme, ei ole varustust, relvi – paraadi viiakse ikka läbi relvade ja tehnikaga. Meri vastas, et peame paraadi ikka tegema, see on ka poliitiliselt oluline.”

Laaneots hakkas seepeale uurima, kust saada paraadi jaoks vajalikku. Tuttava prantsuse koloneli kaudu õnnestus tal veebruari alguseks saada umbes 70 komplekti juba vananenud, aga korralikku tumerohelist Prantsuse sõjaväe vormi. Aga relvad ja tehnika?