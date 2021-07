Märt Pius: laste kasvatamine on nagu bakakraadile magister otsa teha. Kui on kaks last, siis oled juba doktor

Sel pühapäeval saab näitleja Märt Pius (32) käe valgeks lavastajana. Sakala teatrimajas esietendub „Ujuja”, mis räägib dopinguskeemi keskmesse sattunud sportlasest. Ent see on ühtlasi lugu vendlusest – teemast, millega nii Märt Piusil kui ka teistel tükis kaasa löövatel näitlejatel on isiklik suhe. Ent sport pole Märdi elus kunagi pjedestaalil olnud ning ka jalgpalli MM-i ta eriti ei jälginud.



Näidendi tõlkinud Paavo Piik on kõva spordimees. Milline on sinu suhe spordiga? Minu suhe spordiga on suhteliselt sama nagu näidendi autoril Lucas Hnathil – see puudub. (Naerab.) Aga seejuures pole trenni, kus ma käinud ei oleks, lapsepõlvest siiamaani välja. Mingid asjad on mulle ka rohkem meeldima jäänud, näiteks sulgpall, mida tahan ikka aeg-ajalt mängida. Seal trennis pidasin kõige kauem vastu. Mulle meeldib vahel sporti teha, aga televiisorist vaadata mitte.

Jalgpalli EM-i sa siis praegu ei vaadanud?

Ei vaadanud jah.

