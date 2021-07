Kihnu Veeteed sõnavad küll suurkompaniilikult "Meie eesmärgiks ja suureks sooviks on pakkuda igal laevaliinil paindlikku teenust just vastavalt selle väikesaare või sihtkoha kliendi vajadustele vastavalt", aga reaalsus näitas, et nende kiri jõuluvanani jõudnud ei ole.

Aeg oleks üle vaadata (Kihnu) veeteed ja riigihanked, mis võivad seada lolli olukorda nii omavalitsuse, turistid kui ka kohalikud elanikud, rääkimata firmade mainest või inimeludest.