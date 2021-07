Juunikuus kurtsid nii siseministeerium kui ka prokuratuur meedias, et riigikohtu värske otsus hakkab takistama kurjategijate püüdmist. Jäi mulje, et riigikohus on ootamatult ära keelanud kõneliiklusandmete kasutamise ja seetõttu on korrakaitsjatel sügisest vesi ahjus. Märkamata jäi, et vajadus seadust muuta oli teada juba vähemalt viis aastat ja vajaliku seadusemuudatusega lihtsalt venitati viimase piirini. Riigikohtunik Saale Laos oli nõus rääkima, kuidas riigikohtus märgilise otsuseni jõuti.