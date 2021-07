Läbielatavad situatsioonid on kohati nii totrad, et nalja tekitab juba see, et taoline olukord on stsenaariumisse sisse kirjutatud. Pööraselt totakana tunduvad nii ülemus Viljot mängiva Priit Võigemasti fataalne salto tema sünnipäeval kui ka Škoda ja Audi töökodade vaheline vihane duell, kus teevad kaasa Eesti tuntuimad näitlejad.