Suvepealinna restoran, kus toidud väärivad aplausi, aga on ka üks suur probleem

Mälumänguritest gurmaanid ilmselt teavad vastust küsimusele, kes on Eesti noorim peakokk. Mittekilbaritele võib vastuse kohe ette öelda: see on Milena Simane. Eesti noorimaks peakokaks sai ta mullu, kui hakkas veel kokandusõpilasena juhatama vägesid Pärnu restoranis Fööniks. Nüüd on ta 18-aastane ja töötab peakokana hiljuti avatud restoranis Menu.

Menüüd uurides tundus esimese hooga, et lõpuks ometi avaneb võimalus anda üle eriauhind söögikohale, mis ei paku Caesari salatit ega burgerit. Paraku jäi see rändkarikas veel Köögi Komando riiulile ootama.