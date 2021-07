"Praegu on mul Pariisis ateljee ja privaatne showroom, varasematel aastatel olen näidanud oma kollektsiooni Pariisi moenädala raames ja proovinud järele täiesti hullumeelse idee avada butiik Pariisi moetänaval Rue Saint-Honoré. Olgugi et see kogemus jäi üürikeseks, ei kahetse ma seda hetkekski, sest see oli väga põnev ja õpetlik. Iga risk on seiklus ja julgustükk ning seepärast ei ole ma pidanud midagi kahetsema."