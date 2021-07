Kuigi vaktsineerimine on väga oluline, ei saa ainuüksi selle põhjalt erilisi ühiskondlikke piiranguid kehtestada – eriti olukorras, kus riigis ei toimu kõikide vanuserühmade efektiivset massilist vaktsineerimist. Siiski ei tähenda see seda, et vaktsiinist ja koroonaproovist keeldunule peaks pandeemia kõrghetkedel tagama võrdsed õigused nendega, kes on ohutuse huvides vastavad sammud teinud.

Kuidas siis toimida?