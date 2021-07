Mõnevõrra üllatuslikult teatas Tarmo Soomere juba varakevadel enda valmisolekust presidendiks hakata. Ta läheneb juba augusti lõpus algavale valimisprotsessile kainelt - on selge, et suurte parteide toeta tal presidendiks saada ei õnnestu, kuid oma strateegias paneb ta rõhku valijameeste kogule, eriti nendele liikmetele, kes võiksid osutuda kaalukeeleks. „See, kes valib, peab kandidaati ka natuke tundma. Väga mage on valida võõrast inimest," sõnab Soomere. Presidendina kavatseb ta võtta eeskuju kõigi eelmiste presidentide tugevatest külgedest ja teab, et saab lubada ainult seda, et ta on ka edaspidi sama korralik inimene kui praegu.