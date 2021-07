Peaminister Kaja Kallas on korduvat hoiatanud, mõne jaoks vast ka ähvardanud, et sügisel pääsevad avalikele üritustele ja meelt lahutama vaid vaktsineeritud. Kui see pole üks neist kommunikatiivsetest nõksudest (suve ärajäämist ju veel mäletame) või alternatiivsetest võtetest, kuidas inimesi vaktsineerima saada, siis oleme küll mingis lõputus küünlapäevas.