Pildi tuleviku-Eestist peavad joonistama poliitikud. Pildi, mille jaoks on inimesed valmis maksu maksma. Ma ei kujuta ette, et tuleviku Eesti ongi see, kus “teil peab raudne tervis olema, et sellele kõigele vastu peate” ehk abivajaja peab abi välja võitlema, erivajadusega laps on pere enda mure ja elu lõpu väärikus midagi, mis on Soomes või Hollandis võimalik, aga Eesti jaoks “üle jõu elamine”.