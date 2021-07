Meie demokraatia riigimehelikud otsused jäävad kahe aastakümne taha. Perioodi, kui erakondi juhtisid veel 1990ndatel poliitikasse tulnud inimesed. Need olid erivaldkondadest poliitikasse suundunud, kellest enamus on täna oma eriala juurde tagasi läinud. Sellest tulenevalt ei kammitsenud nende tegevusi peaasjalikult vaid isikliku poliitilise karjääri eesmärgid. Karjääripoliitik aga ei lähe tegema otsust, mis ta järgmisel hetkel töötuks võiks jätta – nii on ja jäävad suured otsused Eesti poliitikas tegemata. Selline poliitiline kriis kestab seni, kuni…