NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | Esimene suts Kaja Kallase eest, teine suts Irja Lutsari eest!

Ettevõtja: „Väga imelikud penalti lööjad valis Inglise treenerite team. Panna 19 aastane kutt otsustaval hetkel penaltit lööma on lollus. Zelinskil oli õigus kahe täiesti debiilse penalti osas.... EM tiitel on vahel ja mõned mehed lähevad sinna show'd tegema....”

aet süvariik: „See on selle spordiala ilu, miks me kõik oleme mures tulemuse ettearvamatuse pärast. Muidugi kohtusid finaalis kaks väga tugevat meeskonda, kellel vedas rohkem, kellel vähem. Ärge unustage, inglased olid esimesel poolajal juhtimas, skoorisid kohe alguses, itaallased pidid kõvasti mängus juurde panema. Sellisel tasemel võistlustel on psühholoogial väga oluline roll. Nägime muide, et Itaalia rahvusmeeskond oli tõesti tõeline perekond. Seetõttu õnnestus neil luua meeskond, kus psühholoogia osutus tugevamaks. Penaltite puhul on surve ikka tohutu.”

Pohlaku vest: „Ma arvan, et finaal oli üsna suurejooneline ja finaalis vastakuti Euroopa jalgpalli parimad koondised. Õigupoolest tulid itaallased Euroopa meistriks, sest Itaalia rahvusmeeskond on terve riigi jalgpalli katus. Selle tulemused iseloomustavad konkreetse spordiala, eriti jalgpalli olukorda riigis. Seetõttu on vaatamata Itaalia jalgpalli teatud probleemidele selge, et jalgpalliriik Itaalia areneb, on teatud edu edu tagavara ettevalmistamisel, professionaalse jalgpalli spetsialistide koolitamisel. Võin ainult õnnitleda mitte ainult mängijaid ja peatreenerit, vaid kõiki fänne.”

Siimu vuntsid: „Täiesti idiootne mis toimub! Kes selle kõik kinni maksab? Ikka meie, maksumaksjad. Üleüldse väga silmakirjalik, jauratakse kahjust kliimale, aga ise lendavad need samad eurogenossed ja kajakallased mitu tiiru ümber maailma ning sõidavad bensiini-ja diiselautodega. See juulub sellesse valda, et rahvale jutustatakse karskusest, aga ise rüübatakse punast veini otse pudelist edasi. Samuti: milline saab olla selle efekt kui loobuvad ainult läänemaad ja Hiina, India, Brasiilia, Türgi jt. tossutavad edasi. Mõju süsinikdioksiidi atmosfääripaiskele saab olema null, keeratakse ainult igasugune majandusareng kihva ja kaovad perspektiivid elatustaseme kasvust.”

Artur Kurk: „Supper! Uut laskemoona Yana Toomile ja Mihhail Stalnuhhinile. Viimane rõkatab igakord kui mõni Solovjovi saate palgaline näitleja kisab eetris, et „ukrainlasi pole, et need on poolakate orjad”. Ja mõistagi korjavad mingid terad siit välja ka apteekri eesti fännid EKREst. Lugeja võidab taas!”

tarass vulva: „Putin väitis kunagi teleris, et ta on ajalugu halvasti õppinud, et ta jõi selle asemel trepikojas õlut. Nüüd äkki sellised akadeemilised teadmised ajaloost. Naabruses elamine ei tähenda veel, et tegu on ühe rahvaga. Putini sõnul on venelastega sama rahvas nii ungarlased kui ka bulgaarlased, sest nad on kuskil Volga piirkonnast, seega on türklased ka üks rahvas, samuti paljud Vene Föderatsiooni rahvad, kes kuuluvad turgi keelerühma. Samas krooksusid Moskoovia maadel alles vaid konnad kui Vladimir ristis Kiievi ja Kiievi-Rusi.”

krissukristel: „Kui ma näeks neid kliimaeeskõnelejatest näitlejaid/lauljaid/poliitikuid loobumas eralennukisõitudest, tavalennukisõitudest, näeks neid kasutamas ühistransporti, loobumas suurtest mansionitest ja kolimas tavalisse majja kus on normaalne elektrikulu, võibolla ma ka liigutaks end natuke.„

Heh (): „Loodetavasti arvutab keegi välja nende eesmärkide saavutamiseks vajaliku rahasumma ja avalikustab selle. :|”

Paul: „Hiina üksi saastab rohkem, kui kogu "arenenud" maailm kokku. See aga kliimakatastroofi kaasa ei too. Hiina kütab enda ja teiste piirkonna riikide majanduskasvu söejaamade ehitamisega aga meie siin peame olema "kliimaneutraalsed". BBC: Report: China emissions exceed all developed nations combined.”

WErty: „Iga päevaga aina lollimaks lähevad seal Brüsselis. Oleme ikka seekord tõelise supi sisse astunud.”

nooh: „mnjah, sellepärast kõik nii, pe..s ongi, et kõik ootavad kellegi teise või kolmanda järgi- enne ennast liigutama ei kõlba hakata, kui keegi teine ette ei näitab. See on ikka eriti lapsik suhtumine.

Ja ausaltöeldes ei olegi eriti palju liigutada vaja- vastupidi, kui mõni ülearune liigutus ära jätta, siis ongi juba esimene samm tehtud.

Mina elan ikka oma elu, mind teiste tegemised ei koti. Mulle näiteks meeldib loodust säästvalt elada- lihtne ja odav eluviis.”

Neljapäev, 15. juuli

Vaktsineerimistempo on aeglustunud, ent uus COVIDi hooaeg läheneb halastamatult. Kuidas olukorda lahendada? Kaja Kallas pakub, et vaktsineerimata inimeste ees võiksid sügisel paljud uksed suletuks jääda. See tõi Delfi kommentaariumi kokku palju vaktsiinivastaseid, aga ka neid, kelle arvates vaktsiinivastaste jonn lapsik on.