40-tunnine ja viie-päevane töönädal on oma aja ära elanud. Koroonapandeemia tõestas, et suudame väga palju tööd teha teisiti ja efektiivsemalt. Samamoodi on see toonud välja vajaduse pöörata aina enam tähelepanu inimeste vaimsele tervisele ja võidelda tööstressiga. Kui mitte nüüd, siis millal veel?