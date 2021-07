Eva-Maria Liimets: Eesti ei saada Valgevenesse uut suursaadikut

Senised sammud suursaadikute vahetuse ette valmistamiseks oleme teinud vastavalt seadusele ning need on olnud tingitud praeguse saadiku ametiaja lõppemisest. Oleme nimetanud uue suursaadiku, keda me Valgevenes kohapeal praegu ei akrediteeri, kuid oleme asjaolude muutudes selleks vajadusel valmis. Vajalikku muutust on praegu siiski raske ette näha.

Kindlasti on tähelepanuväärne, et Eesti on juba praegu ainus Balti riik, kellel on Valgevenes toimiv diplomaatiline esindatus. Hiljuti teatasid Valgevene võimud, et Leedu saatkonnal tuleb vähendada oma diplomaatiline personal miinimumini. Läti saatkonna koosseisu saatis Valgevene välja mai lõpus pärast seda, kui lätlased asendasid Riia jäähoki MM-il Valgevene ametliku lipu ajaloolise valgepunavalge rahvuslipuga. Asukohariigi vahetu kogemus on aga vajalik kohalike olude mõistmiseks ja meie poliitika kujundamiseks, samuti ka laiemalt Eesti inimestega seotud huvide kaitsmiseks.