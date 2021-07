Toomas Alatalu: Eesti ja Soome tipud mõtlevad erinevalt rahva tuleviku üle. Kui meile tundub, et võiks latti pisut alla lasta, siis Soome seda ei tee

Kui kõrvutada Soome presidendi ja peaministri 1991. aasta hoiakuid USA juhtide omadega, siis end toonasse aega mõeldes – pidanuksid just nemad toona kiirustama erinemisega USA ametlikust poliitikast seisus, kus Soome oli alles väljumas aastakümneteks Moskva meelevalda jäetu staatusest? Suurriikidel on ju omad mängud! Sestap meenutagem hoopis seda, mida me ise arvasime oma tulevikust suvel 1991 ja kuidas olime selleks valmis?