„Meeletu võit Eesti kinole. Oleme maailma tipus!”

Äsja lõppenud 74. Cannes’i filmifestivalil oli põhjust uhkust ja rõõmu tunda ka Eesti filmikunsti saavutuste üle. Festivali Grand Prix’ auhinnaga pärjati Soome režissööri Juho Kuosmaneni mängufilmil „Kupee nr 6”, mille loomises oli kandev roll ka Eesti filmitegijatel.

Kõrge tunnustuse pälvinud filmi stsenaristid on Livia Ulman ja Andris Feldmanis ning Eesti-poolne produtsent Riina Sildos. Peale nende olid filmi meeskonnas Eestist veel kostüümikunstnik Jaanus Vahtra, grimmikunstnik Liina Pihel, režissööri 1. assistent Ralf Siig, režissööri 2. assistent Maria Kljukina ja Eesti-poolne tegevprodutsent Anneli Savitski.

„Oleme piiritult õnnelikud, sest täna juhtus meie elus midagi täiesti enneolematut – me võitsime ühe kõige olulisema auhinna maailma autorikino tippfestivalil. See on meeletu võit Eesti kinole ja Eesti filmitegijatele, oleme maailma tipus!” rõõmustas produtsent Riina Sildos vahetult pärast preemia pälvimist.