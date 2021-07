Jekaterina Maadla: kes tõlgiks arstile Lasnamäe memme juttu?

Vähesed teavad, et peale ravimise ja igapäevaste tööülesannete peavad meie tervishoiutöötajad täitma tõlgi rolli.

Ma ei räägi neist, kelle puhul kurdetakse, et nad ei valda piisavalt eesti keelt, et kolleegidega suhelda ja haiguslugu kirja panna. Eesti riigitöötaja peab igal juhul valdama riigikeelt kõrgtasemel.

Ent kuidas on teiste keeltega? Tõlkimine kui lisaülesanne on Eesti tervishoius tavaline. Meie arstid ja õed on väga tublid ning usun, et paljud neist õpivad võõrkeeli, kuid ilmselt lihtsalt omal algatusel. Ei õdede liidu ega Eesti perearstide seltsi koolituste nimekirjast ei leidnud ma keeltekoolitusi. See ongi mõistlik, sest arsti ja õe põhiülesanne on ravida.