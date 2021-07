Ajakirjanikud, ärimehed, poliitikud, aktivistid. Iisraeli abiga luuras vähemalt kümme riiki kümnete tuhandete inimeste järele

Iisraeli tehnoloogiaettevõte NSO Group sattus pühapäeval põhjaliku uurimise alla. Nimelt avaldasid 17 meediaväljaannet rahvusvahelise koostööna mittetulundusühingu Forbidden Stories ja inimõiguste kaitsega tegeleva organisatsiooni Amnesty Internationali pikemaajalised uurimistulemused. Selgus, et valitsused on aastaid Iisraelist pärit nuhkvara Pegasus kasutanud, et jälgida kümneid tuhandeid ajakirjanikke, ärimehi, dissidente ja isegi Araabia kuningapere liikmeid, vahendab The Guardian.

Väljaannete teatel saadi enda valdusesse nimekirjad rohkem kui 50 000 andmebaasis olnud telefoninumbritega, mis olid NSO klientide huviorbiidis.