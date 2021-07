Piirded on ettenähtud selleks, et rattur sadulast maha tuleks, ent seda need tegelikult tegema ei kutsu - sõites on labürinti oluliselt lihtsam läbida kui ratast käekõrval talutades, eriti kui keegi vastu tuleb. Lisaks näib, et traagilisi rattaõnnetusi juhtub hoolimata neist tõketest jätkuvalt. Või lausa nende tõttu?