JUHTKIRI | Bideni ja Trumpiga Facebooki vastu

USA president Joe Biden heitis möödunud reedel Facebookile ette, et see ei võitle küllalt ägedalt vaktsiinivastase valeinfo levikuga. „Nad tapavad inimesi. Ainus pandeemia, mis meil on, on vaktsineerimata inimeste seas, ja nad tapavad inimesi.”