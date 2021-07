Eesrindliku riigina on Eestil mitte üksnes naispresident, vaid ka naispeaminister. Maailmas on tegu ainulaadse olukorraga, kuna statistika kohaselt on naistippjuhte oluliselt vähem kui mehi. Näiteks 2014. aasta G20 tippkohtumisel oli 58 juhist naisi üksnes 5. Maailmas laiemalt on naisministreid umbes viiendik.