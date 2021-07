Balletigala lavastaja: isolatsioonikogemus võiks olla see, mis meid kõiki praegu ühendab

"Lavastan Suveöö balletigala jaoks kolmandat korda. Olen alati püüdnud midagi ajakohast või noori (tantsijaid) kõnetavat leida. Kuna maailm on nii pikalt lukus olnud, arvasin, et isolatsioonikogemus võiks olla see, mis meid kõiki praegu ühendab. Veebitunnid ja -koosolekud said meile kõigile tuttavaks. Tantsijad olid sunnitud kodudes mööblit tugipuuna kasutades oma igapäevaseid harjutusi tegema, et mingitki vormi hoida, kusjuures õpetaja juhendas läbi ekraani, ruumi oli enamasti vähe. Kultuur, sealhulgas teater ja tants kolisid võimalust mööda internetti, et jõuda vaatajateni kasvõi ekraani vahendusel.