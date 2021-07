Sügis ähvardab tulla tume: vaktsineerimistempost ikka ei piisa

Kui veel aprillis räägiti, et eesmärk on sügiseks kahe doosiga vaktsineerida 70% täisealisest rahvastikust, siis see plaan on juba põrunud: praegu on vähemalt ühe süsti saanud 602 540 inimest, kellest 80 000 saavad teise süsti järgmise kuue nädala jooksul. See tähendab, et kuue nädala pärast algava kooliaasta alguses on kahe doosiga vaktsineerituid vaid 56% kõigist täiskasvanuist.

Asjalood pole sugugi paremad ka ühe doosiga vaktsineeritutega. Kui Eestis jätkatakse suve lõpuni kaitsesüstimist sama tempoga, mis on olnud viimasel kolmel nädalal, jääb saavutamata ka valitsuse uus eesmärk: vaktsineerida vähemalt ühe doosiga 70% täiskasvanutest.

Vaadates, kui paljud inimesed on end esimesele süstile kirja pannud, võib tempo isegi langeda. Juulis peab esimese süsti saama veel ligi 50 000 inimest, et saavutada eesmärk. Teisipäevase seisuga on end esimesele kaitsesüstile nii juulisse kui ka augustisse aga kirja pannud vaid 12 595 inimest.