„40 kuumakraadiga harjub,” mõtlesin jääkohvi rüübates. Istusin Kosovo pealinnas Prištinas välikohvikus, mille menüüs on Billi-nimeline jäätisekokteil. Pole ka ime: kohalike suur iidol on kunagine USA president Clinton, kelle kujugi on sinnasamasse püsti pandud. Seisab uhkelt, käsi õhku tõstetud, kõrval räämas paneelmajad ja juurviljaletid.