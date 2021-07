PÄEVA TEEMA | Mati Sepp: Lüganuse tselluloositehas soodustab ka kaugemal elavate inimeste vähktõppe haigestumist

Selle tehnoloogiaga kaasneb suur hulk dioksiine, mis ladestuvad Soome lahes. Need ülitoksilised ühendid jõuavad läbi kalade Eesti inimeste toidulauale ja on vähki tekitavad. Kuidas VKG selle probleemi lahendada kavatseb?

Kellegi äri ei saa takistada, aga Eesti rahvale on kõige olulisem, et kasutaksime tehnoloogiaid, mis on looduslähedased ja mis ei sea inimeste tervist ohtu. Loodetavasti saame lähima kahe nädala jooksul oma küsimustes selguse.