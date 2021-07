ARVUSTUS | Kahe mehe armastuse teekond, mille lõppvaatus niidab mõlemad jalust

Loode-Inglismaa on kuulus mägede ja järvede poolest. Seal on sellised vaatepildid, mida saab panna postkaarte kaunistama või filmilindile jäädvustada. Selle keskmesse lähen ka siin. Aastakümneid koos olnud Sam (Colin Firth) ja Tusker (Stanley Tucci) rändavad matkabussiga. Vaieldakse tühiste asjade pärast – näiteks kas kasutada kaarti või navigeerimisseadet. „Me ei lähe tagasi, sa tead seda,” ütleb Sam filmi alguses nii muuseas.

Ent mõneti on see lausenope sümboolne. Tuskeril on diagnoositud dementsus, mis aina süveneb. Film ei räägi sellest, kuidas armastajad reisivad koos südamelähedastesse kohtadesse, meenutavad olnut ja üritavad veel võtta viimast ajast, mis on jäänud. Ei, pigem üritavad mõlemad leppida teadmisega, et nad on surelikud.