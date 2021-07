Reimo Sagor: inimesed üritavad jõuga kontrollida asju ja teisi inimesi, öelda ette, kuidas on õige ja kuidas peab

Näitlejat ja lavastajat Reimo Sagorit (33) tuntakse kui südamlikku inimest, kes on samal ajal kompromissitu võitleja. „Igasugused üle aia jooksmised, kukkumised, hüppamised ja kaklusstseenid – palun laske mul neid ise teha!” ütleb Sagor filmivõtete kohta ja loodab, et Eestis tehakse varsti jälle mõni märulifilm.

„Kalevi” filmis, mille jaoks Sagor pidi kaks aastat korvpallitrennides higi valama, kehastab ta tulihingelist Aivar Kuusmaad. Veel näeb teda uues Rootsi krimisarjas „Max Anger – With One Eye Open” uuriva ajakirjaniku rollis ja sügisest Vanemuise lavastuses „Terror” kohtualusena, kelle saatuse üle otsustab teatripublik.

„Kalevi” filmis, mille võtted äsja lõppesid, mängid Aivar Kuusmaad?

Ametlikult pole ju välja hõigatud, kes keda mängib. Aga nendest piltidest, mis on levinud ja kus mul on blond juus, võib ilmselt nii mõnigi oma järeldused teha. Eks see on avalik saladus.

Milline on filmis sinu tegelane, kuidas temasse sisse elamine sujus?

Ove Musting [„Kalevi” režissöör] intervjueeris kõiki Kalevi meeskonna liikmeid, kes sellega nõustusid. Minul õnnestus enda prototüüpi trennides lähedalt jälgida ja tema olemusest üht-teist kaasa võtta. Peale selle arutasime Ovega tegelased põhjalikult läbi: milline oli nende iseloom, roll meeskonnas, kuidas nad erinevates olukordades reageerisid.

Üks asi on see, kui inimene räägib mitukümmend aastat hiljem enda mälestustest, aga Kalevi finaalmäng on ju olemas. Tihti pole sellist hulka materjali, kui mingi tegelase kallal tööle hakkad. Mõnes mõttes teeb see asja lihtsamaks, teisalt raskemaks. Kuigi film põhineb dokumentaalsel materjalil, on see siiski mängufilm. Mõni võib-olla vaatab, et Aivar ei ole üldse selline, ja teine ütleb, et on küll.