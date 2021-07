AUTORIKÜLG | Lennart Käämer: vandaalid sodivad isegi muinsuskaitstud hooneid. Kaamerad ja järelevalve vanalinna?

Mis tähendust need pealtnäha suvalised kritseldused kannavad? Kuidas suhtuvad vanalinna seintele sodimisse tõsised tänavakunstnikud? Kui palju ühe grafiti eemaldamine maksab ja kelle kanda see jääb?

Pöördusin vastuste saamiseks ja enda harimiseks grafitikunstnik Joonas Rumvolti poole. Selgub, et tegu on mu koolivennaga Pelgulinna gümnaasiumi päevilt.

Alates 1970-ndate lõpust on seda viljeletud ja nagu kõik kunstivormid, areneb ka grafiti ajas. Pärast 50 aastat on osa tegijaid jäänud truuks klassikalise grafiti mõttele: et nimi oleks nähtav ja et sul oleks kõige lahedam tähestiil. Kuid kõrvale on tekkinud palju teisi väljenduslaade ja uuema põlvkonna kunstnikud on vahetanud spreipurgid muude vahendite vastu.