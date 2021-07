okyo 1964. aasta olümpiamängudel jõudsid viimaste hermafrodiitidena kõige kirkamad medalid napsata õed Pressid, kelle sugu tekitas palju küsimusi nagu Aleksandra Tšudinagi sugu.

Suur skandaal lahvatas nõukogude spordis juba 1958. aastal, kui Tallinna kergejõustikuvõistlustel keeldusid teised kuulitõukes võistelnud naised Tamara Pressiga koos pjedestaalile minemast. Nõukogude ametnikud summutasid sündmuse kiiresti ja tõrkujad said rangelt karistada. Kuna läänes võis Presside üle vabalt nalja heita, said nad külge hüüdnime Vennad Pressid. Peale selle sosistati nende kohta, et Irinal ja Tamaral tuleb enne võistlust hommikul habet ajada.