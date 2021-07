Üllar Lanno: teen oma igapäevast tööd nii hästi, kui suudan. Tean, et olen piisavalt hea

Eelmise aasta sügisest alates terviseametit juhtinud Üllar Lanno (52) on olnud avaliku turmtule all ametisse astumisest saadik. Üks negatiivne uudis on pidevalt teist taga ajanud. Lanno on saanud piki päid ja jalgu nii ajakirjanduses kui ka sotsiaalmeedias. Kui pärast jaanipäeva puhkes ameti ladudes halvaks läinud vaktsiinide skandaal, tundus karikas täis olevat. Asjaomased komisjonid jahvatavad oma tööd teha ja seni pole soojenenud ladude pärast kedagi vastutusele võetud. Skandaali harjal võttis Lanno mõne päeva puhkust. Paar nädalat tagasi tunnistas ta saates „Vilja küsib”, et tegi seda lapse ratsavõistluse pärast.

Kui Merike Jürilo terviseameti juhi kohalt lahti lasti, käsitles ajakirjandus teda tagantjärele pigem poliitmängude ohvrina. Kui teiega peaks midagi sellist juhtuma, oleks reaktsioon ilmselt teistsugune. Missugune?Vahet ei ole. Teen oma igapäevast tööd nii hästi, kui suudan. Teadsin juba sellele ametikohale kandideerides, et tegu on tähtajalise tööga. Teadsin ka, et koormus on suur. Kogu see foon ei kõiguta mind kuigivõrd. Tean, et olen piisavalt hea. Võin alati taastada oma arstikutse ja töötada edaspidi arstina. See on töö, mida olen õppinud. Arstikutse taastamise avalduse olen esitanud ammugi, juba enne terviseametisse tööle tulekut. Niipea, kui mul tekib vähegi aega arstikutse taastamisele keskenduda, teen seda.