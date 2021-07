Lauluväljaku juht Urmo Saareoja: uusarenduste pimestav sära - ela vaikuses ja kesklinnas, metsa sees ja mere ääres

Vaatame mõnd konkreetset näidet. Tallinna Lauluväljaku vahetusse lähedusse on aastate jooksul kerkinud omajagu kortermaju, mis võtsid oma elanikud vastu turu keskmisest pigem kõrgema hinna eest. Piirkond on mõistagi prestiižne, sest tegemist on Kesklinna linnaosaga, meri jääb kiviga visata ning Lauluväljaku pargiala võib väiksema metsa mõõdu küll välja anda. Ja kaugel see Kadrioru parkki on. Kogu selle idülli juures tuleb tähele panna, et Lauluväljak on ürituste korraldamise paik.