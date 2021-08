Kunagi pidi see juhtuma. Isa ei tunne enam mindki ära

“Hei, tule vaata,” kutsus isa aastaid tagasi üht oma vana litograafiat vaatama. “Sa kujuta ette, mis ma siia tegin – näe, ma ei joonistanud endale ühte silma ja see silm jäigi mul haigeks!”



Sama töö jääb mulle näppu aastaid hiljem ta toas asju sortides, kui isa on juba hooldekoju viidud ja tal neli pikka rasket aastat kodus seljataga. Vaatan tööd nüüd hoopis teise pilguga: “Oh isa, isa, mida sa siia veel oled joonistamata jätnud... Sul on ju pool mõistust läinud!” Läks rohkemgi kui pool.