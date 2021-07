PÄEVA TEEMA | Kadri Paas: Kallase „järgmise nädala“ valitsus on vaktsineeritute suhtes täiesti hoolimatu

Eesti sai endale koos Kaja Kallasega järgmise nädala valitsuse. Aega on küll ja veel, mis sest, et nii teadusnõukoja liikmed kui perearstid rõhutavad, et konkreetsed ja selged otsused oleks pidanud langetama juba üleeile.

Valitsus tegi 22. juulil kõigile senini vaktsineerimises kahelnud või süsti vajadust eitanud inimestele üheselt selgeks, et vaktsineerid või mitte, ringi käia ja viirust levitada võid sellegipoolest kõikjal ja kõigile.

Sõnumid, mis oleksid pidanud eile Stenbockist tulema, võinuks olla hoopis sellised…