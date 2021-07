Delfi ajakirjaniku esimesele kõnele vastates tervitab Borissov rõõmsalt ja hoiatab, et tal on vaid kümme minutit aega, mil ta kell 19.40 rongi astub, nii et talle tuleks helistada täpselt 19.39.

Palju õnne edu puhul! Kas kujutasite ette, et film teie osalusel võidab kunagi Cannes´i festivali Grand Prix?

Muidugi mitte, ma isegi ei mõelnud sellest!